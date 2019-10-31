2019-10-31T12:53:57+03:00
Политика

Сенатор от Хабаровского края в Совете Федерации решил сложить свои полномочия

Причина тому непогашенная судимость
Александр ШТААЛЬ
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Сенатор от Хабаровского края в Совете Федерации решил сложить свои полномочияСенатор от Хабаровского края в Совете Федерации решил сложить свои полномочияФото: Законодательная дума Хабаровского края
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Дмитрий Приятнов должен был представлять Хабаровский край в Совете Федерации. Однако эту работу ему придется отложить. Как сообщили в пресс-службе регионального отделения ЛДПР, парламентарий написал заявление о сложении полномочий как депутат Закдумы и сенатор. Причиной тому стала непогашенная судимость.

Напомним, ранее Дмитрий Приятнов поделился своими планами по работе в качестве сенатора. С его слов, предстояло решить много вопросов, которые касаются жителей края. В частности речь шла о транспортном сообщении, стоимости продуктов питания, здравоохранении, образовании и культуре.

Губернатор комментарий.

Парламентарий также отмечал, в Хабаровском крае на тяжелые условия труда, местным жителям приходится покупать вещи и продукты по высоким ценам, при этом уровень жизни у многих ниже среднего. Увы, ситуация сложилась так, что голос жителя избранного сенатора, а значит и жителей Хабаровского края на федеральном уровне пока не услышат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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