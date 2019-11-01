2019-11-01T01:43:02+03:00
Спорт

В Комсомольске через год откроют дворец единоборств и спортивный центр

Потом строители возьмутся за возведение легкоатлетического манежа
Ольга КИВА
Поделиться:
В Комсомольске через год откроют дворец единоборств и спортивный центрВ Комсомольске через год откроют дворец единоборств и спортивный центрФото: Правительство Хабаровского края
Изменить размер текста:

В Комсомольске-на-Амуре интенсивно продолжается строительство объектов регионального центра развития спорта. Их возведение началось в 2018 году, ввести сооружения в эксплуатацию собираются в ноябре 2020 года.

Как отметили в пресс-службе краевого правительства, на сегодняшний день возводят центр сложнокоординационных видов спорта и дворец единоборств и игровых видов спорта. Строители практически смонтировали коробки зданий, занимаются прокладкой внутренний и внешних коммуникаций, устанавливают кровлю, вентиляцию, обустраивают парапеты.

В планах также возвести на территории города легкоатлетический манеж. Здесь предусмотрят не только стандартные беговые дорожки, но и площадки для прыжков в длину и толкания ядра, метаний копья, диска и молота. Напомним, региональный центр развития спорта возводят в рамках нацпроекта «Спорт – норма жизни».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Постановку хабаровского ТЮЗа номинировали на премию «Золотая маска»
Под Хабаровском машина вылетела с дороги от удара другой иномаркой
В ЕАО время сбора кедровых орехов решили прописать в законе
It-специалисты в Хабаровске впервые соберутся на фестиваль технологий
В Хабаровске экипаж самолета «спасался» от пьяного пассажира
Пьяный водитель сбил идущего по дороге пешехода в Хабаровске
На реке Хор в Хабаровском крае ищут пропавшего рыбака
В Хабаровске для юных экологов обустроят «зебру» и тротуар
В заказнике Хабаровского края нашли две стоянки браконьеров
Аферисты звонят жителям Хабаровского края и представляются следователями
В Биробиджанской таможне изменили график работы
Комсомольчанин раскрыл секрет своих несуществующих водительских прав
Военные дезинфекторы обезопасили Комсомольск после паводка
Погода в Хабаровске на 1 ноября 2019 года: днем до +6, без существенных осадков