В Комсомольске через год откроют дворец единоборств и спортивный центр
В Комсомольске-на-Амуре интенсивно продолжается строительство объектов регионального центра развития спорта. Их возведение началось в 2018 году, ввести сооружения в эксплуатацию собираются в ноябре 2020 года.
Как отметили в пресс-службе краевого правительства, на сегодняшний день возводят центр сложнокоординационных видов спорта и дворец единоборств и игровых видов спорта. Строители практически смонтировали коробки зданий, занимаются прокладкой внутренний и внешних коммуникаций, устанавливают кровлю, вентиляцию, обустраивают парапеты.
В планах также возвести на территории города легкоатлетический манеж. Здесь предусмотрят не только стандартные беговые дорожки, но и площадки для прыжков в длину и толкания ядра, метаний копья, диска и молота. Напомним, региональный центр развития спорта возводят в рамках нацпроекта «Спорт – норма жизни».
ИСТОЧНИК KP.RU