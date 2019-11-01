СЕГОДНЯ 01:43 2019-11-01T01:43:02+03:00

В Комсомольске через год откроют дворец единоборств и спортивный центр Фото: Правительство Хабаровского края

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В Комсомольске-на-Амуре интенсивно продолжается строительство объектов регионального центра развития спорта. Их возведение началось в 2018 году, ввести сооружения в эксплуатацию собираются в ноябре 2020 года.

Как отметили в пресс-службе краевого правительства, на сегодняшний день возводят центр сложнокоординационных видов спорта и дворец единоборств и игровых видов спорта. Строители практически смонтировали коробки зданий, занимаются прокладкой внутренний и внешних коммуникаций, устанавливают кровлю, вентиляцию, обустраивают парапеты.

В планах также возвести на территории города легкоатлетический манеж. Здесь предусмотрят не только стандартные беговые дорожки, но и площадки для прыжков в длину и толкания ядра, метаний копья, диска и молота. Напомним, региональный центр развития спорта возводят в рамках нацпроекта «Спорт – норма жизни».

ИСТОЧНИК KP.RU