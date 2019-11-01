2019-11-01T07:01:29+03:00
Общество

Военные дезинфекторы обезопасили Комсомольск после паводка

На выполнение работ бойцам понадобилось три недели
Ольга КИВА
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Военные дезинфекторы обезопасили Комсомольск после паводкаВоенные дезинфекторы обезопасили Комсомольск после паводкаФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России
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В Комсомольске-на-Амуре закончилась дезинфекция территорий, оказавшихся в зоне подтопления. Работу выполнили военнослужащие сводного отряда соединения войск РХБ защиты. На это бойцам понадобилось три недели.

Как отметили в пресс-службе Восточного военного округа, дезинфекторы обработали подвальные помещения более 170 многоквартирных домов, больше 70 социальных объектов – школ, детских садов спортивных сооружений, больниц. Также обеззараживание провели в колодцах для забора питьевой воды.

Продезинфицировали больше 70 километров дорог, почти 100 гектаров обочин дорог и тротуаров. В целом обработали больше 1,7 тысячи объектов. Это с учетом частных подворий и придомовых территорий. За помощь военнослужащим вручили почетные грамоты.

Сегодня, 31 октября, сводный отряд приступил к совершению марша в пункт постоянной дислокации в Приморский край, военнослужащие на штатной технике должны преодолеть более 800 километров пути.

ИСТОЧНИК KP.RU

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