2019-11-01T07:00:39+03:00
Происшествия

Комсомольчанин раскрыл секрет своих несуществующих водительских прав

Мужчина сознался, что просто купил документ через интернет
Александр ШТААЛЬ
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Комсомольчанин раскрыл «секрет» своих несуществующих водительских правКомсомольчанин раскрыл «секрет» своих несуществующих водительских правФото: Олег ЗОЛОТО
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В Комсомольске -на- Амуре автоинспекторы остановили машину с целью провести стандартную проверку. Начиналось все вполне прилично – водитель спокойно предъявил свои документы, нормально общался. Однако стражи порядка усомнились в подлинности водительских прав. Пришлось автолюбителя задержать и доставить в отдел полиции.

Как отметили в пресс- службе УМВД России по Хабаровскому краю, позже выяснилось, что удостоверение, которое предъявил водитель, вовсе не значится в информационной системе. Сам задержанный в свое оправдание сообщил, что просто купил документ через интернет на одном из сайтов.

В итоге в отношении автолюбителя завели уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа». Пока идут разбирательства, фигурант будет находиться на свободе под обязательством о явке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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