2019-11-01T06:59:46+03:00
Общество

В Биробиджанской таможне изменили график работы

Корректировки начнут действовать с ноября
Ольга КИВА
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В Биробиджанской таможне изменили график работВ Биробиджанской таможне изменили график работФото: Олег ЗОЛОТО
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В Биробиджанской таможне изменили график работы в связи с окончанием летней навигации. Корректировки начнут действовать с 5 ноября. Согласно поправкам, движение грузов в пунктах пропуска «Амурзет» и «Нижнеленинское» приостановят до открытия ледовой понтонной переправы.

- В указанных пунктах пропуска будут работать только по направлению пассажирских перевозок и транспортировке багажа, - рассказал Сергей Кондратьев, начальник Амурзетского таможенного поста. - С 5 ноября откроют движение судов на воздушной подушке. «Пумы» будут ходить с 10:00 до 17:30 ежедневно, кроме воскресенья.

Отметим, что перевозки грузов в пункте пропуска «Нижнеленинское» возобновят после установки ледовой понтонной переправы. В пункте пропуска «Амурзет» в период межсезонья пассажирские и грузовые перевозки приостановят. Работа в этом направлении начнется в конце ноября - начале декабря по ледовой понтонной переправе. Начало перевозок будет зависеть от погодных условий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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