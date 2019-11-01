2019-11-01T06:58:21+03:00
Общество

Аферисты звонят жителям Хабаровского края и представляются следователями

Мошенники говорят, что тот или иной человек признан потерпевшим по уголовному делу
Ольга КИВА
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Аферисты звонят жителям Хабаровского края и представляются следователямиАферисты звонят жителям Хабаровского края и представляются следователямиФото: Олег ЗОЛОТО
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Жителей Хабаровского края предупреждают о возможных звонках от мошенников. Злоумышленники могут представляться следователями, работниками полиции или сотрудниками других госструктур. Аферисты во время звонка рассказывают человеку, что его признали потерпевшим по уголовному делу, якобы возбужденному по факту оборота фальсифицированных биологически активных добавок и лекарственных средств.

- Дальше мошенники склоняют «потерпевших» к перечислению различных крупных сумм по платежным реквизитам. Это якобы нужно, чтобы обеспечить дальнейшее возмещение причиненного морального вреда. Количество случаев с подобными звонками в последнее время заметно увеличилось, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Жителей региона убедительно просят не реагировать на провокации аферистов. Пожалуйста, не забывайте: лица, предлагающие оплатить счета теми или иными способами - не сотрудники СК России либо других органов власти Российской Федерации. Если вам поступил звонок, сообщите об этом в полицию.

Убедительная просьба - доведите эту информацию до пожилых родственников. Именно такие люди становятся легкой добычей аферистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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