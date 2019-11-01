В заказнике Хабаровского края нашли две стоянки браконьеров

СЕГОДНЯ 04:21 2019-11-01T06:56:53+03:00

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Инспекторы заповедника «Комсомольский» устроили рейд по территориям заказников «Баджальский» и «Ольджиканский». Группа проверяющих шла вверх по реке Баджал до слияния ее с рекой Дуки-Макит до центральной части заказника. К слову, добраться в эти места очень сложно из-за быстро меняющегося гидрологического режима реки Баджал.

- Инспекторы устроили рейд с целью охраны копытных в период рева. Браконьеры используют это обстоятельство в свою пользу, подзывая манком самок лосей и изюбрей. За время обследования территории самих браконьеров не нашли, зато обнаружили две их стоянки, - прокомментировали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Также на территории заказников установили знаки, предупреждающие граждан о том, что они находятся на границе заказника. В заказнике «Ольджанский» также появились два предупредительных знака.

ИСТОЧНИК KP.RU