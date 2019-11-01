На реке Хор в Хабаровском крае ищут пропавшего рыбака

СЕГОДНЯ 05:22 2019-11-01T06:54:08+03:00

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В Хабаровском крае ищут пропавшего рыбака. Предварительно известно, что мужчина исчез во время рыбалки на реке Хор. По основной версии, его лодка перевернулась. За помощью к спасателям 31 октября обратились полицейские из района имени Лазо.

Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, группа искателей отправилась в район села Кондратьевка. Они убыли на место проведения поисковых работ сегодня, 1 ноября, в количестве семи человек и одной единицы техники. Спасателей снабдили необходимым снаряжением и оборудованием.

Жителей края убедительно просят соблюдать правила безопасности при нахождении рядом с водоемом. Пожалуйста, перед тем, как отправиться на рыбалку, сообщите своим близким, куда именно вы направляетесь и когда планируете вернуться. Не забывайте брать с собой заряженный телефон, спички, компас, суточный запас еды и питья.

ИСТОЧНИК KP.RU