В Хабаровске для юных экологов обустроят «зебру» и тротуар
В Хабаровске возле экологического центра, расположенного на улице Кочнева, обустроят пешеходный переход и тротуар. Запрос на выполнение этой работы поступил от руководства учреждения, в мэрии инициативу поддержали.
- Председатель инициативной группы Любовь Головина рассказала мэру, что интенсивность движения по улице, на которой расположен дом, резко увеличилась. Это произошло после ремонта улицы Данчука, - рассказали в пресс- службе городской администрации.
По итогу встречи с авторами инициативы градоначальник распорядился обустроить тротуар и ливневую канализацию, чтобы вода с проезжей части не заливала двор. Также поставили в план санитарную обрезку ветхих деревьев и изменение пешеходной схемы. Имеется в виду перенос дорожек и тротуаров на огороженную территорию муниципального учреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU