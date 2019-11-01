СЕГОДНЯ 04:53 2019-11-01T06:53:19+03:00

В Хабаровске для юных экологов обустроят «зебру» и тротуар Фото: Администрация Хабаровска

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В Хабаровске возле экологического центра, расположенного на улице Кочнева, обустроят пешеходный переход и тротуар. Запрос на выполнение этой работы поступил от руководства учреждения, в мэрии инициативу поддержали.

- Председатель инициативной группы Любовь Головина рассказала мэру, что интенсивность движения по улице, на которой расположен дом, резко увеличилась. Это произошло после ремонта улицы Данчука, - рассказали в пресс- службе городской администрации.

По итогу встречи с авторами инициативы градоначальник распорядился обустроить тротуар и ливневую канализацию, чтобы вода с проезжей части не заливала двор. Также поставили в план санитарную обрезку ветхих деревьев и изменение пешеходной схемы. Имеется в виду перенос дорожек и тротуаров на огороженную территорию муниципального учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU