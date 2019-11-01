2019-11-01T06:52:31+03:00
Происшествия

Пьяный водитель сбил идущего по дороге пешехода в Хабаровске

Пострадавшая ударилась головой и повредила колено
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Пьяный водитель сбил идущего по дороге пешехода в ХабаровскеПьяный водитель сбил идущего по дороге пешехода в ХабаровскеФото: УМВД России по городу Хабаровску
Изменить размер текста:

В Хабаровске в минувшие сутки, 31 октября, на улице Павла Морозова под колесами машины Nissan AD оказалась женщина. По версии автоинспекторов, события развивались так – пострадавшая шла по краю дороги, автолюбитель двигался в сторону улицы Суворова. В какой-то момент водитель не справился с управлением и допустил наезд на горожанку.

Как сообщил информированный источник, во время аварии женщина ударилась головой и повредила колено. Врачи диагностировали ушибы мягких тканей. Также известно, что за рулем иномарки находился гражданин Узбекистана. За руль мужчина сел, будучи пьяным. Этот факт подтвердила экспертиза. В отношении мужчины составили административные протоколы.

Автолюбителей города убедительно просят не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения, соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Постановку хабаровского ТЮЗа номинировали на премию «Золотая маска»
Под Хабаровском машина вылетела с дороги от удара другой иномаркой
В ЕАО время сбора кедровых орехов решили прописать в законе
It-специалисты в Хабаровске впервые соберутся на фестиваль технологий
В Хабаровске экипаж самолета «спасался» от пьяного пассажира
На реке Хор в Хабаровском крае ищут пропавшего рыбака
В Хабаровске для юных экологов обустроят «зебру» и тротуар
В заказнике Хабаровского края нашли две стоянки браконьеров
Аферисты звонят жителям Хабаровского края и представляются следователями
В Биробиджанской таможне изменили график работы
Комсомольчанин раскрыл секрет своих несуществующих водительских прав
Военные дезинфекторы обезопасили Комсомольск после паводка
В Комсомольске через год откроют дворец единоборств и спортивный центр
Погода в Хабаровске на 1 ноября 2019 года: днем до +6, без существенных осадков