СЕГОДНЯ 05:56 2019-11-01T06:52:31+03:00

Пьяный водитель сбил идущего по дороге пешехода в Хабаровске Фото: УМВД России по городу Хабаровску

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В Хабаровске в минувшие сутки, 31 октября, на улице Павла Морозова под колесами машины Nissan AD оказалась женщина. По версии автоинспекторов, события развивались так – пострадавшая шла по краю дороги, автолюбитель двигался в сторону улицы Суворова. В какой-то момент водитель не справился с управлением и допустил наезд на горожанку.

Как сообщил информированный источник, во время аварии женщина ударилась головой и повредила колено. Врачи диагностировали ушибы мягких тканей. Также известно, что за рулем иномарки находился гражданин Узбекистана. За руль мужчина сел, будучи пьяным. Этот факт подтвердила экспертиза. В отношении мужчины составили административные протоколы.

Автолюбителей города убедительно просят не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения, соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU