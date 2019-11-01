It-специалисты в Хабаровске впервые соберутся на фестиваль технологий

СЕГОДНЯ 06:53 2019-11-01T06:53:06+03:00

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В Хабаровске впервые проведут фестиваль технологий для it-специалистов. Мероприятие пройдет завтра, 2 ноября, на площадке Bravo Hall в конференц-зале. Для участников организуют конференции и мастер-классы. Гости события узнают больше о нейросетевых технологиях, веб-разработке и учебной робототехнике.

- Среди прочих вопросов - вовлечения девушек в it-специальности, разработке систем реального времени, тестирования, контроля качества и организации разработки программного обеспечения, - рассказали в министерстве информационных технологий и связи края.

Фестиваль устраивают с целью популяризировать информационные технологии и расширить профессиональное сообщество. Ради такого события в краевую столицу придут спикеры из Владивостока и Биробиджана. Всего 14 человек, которые выступят с прикладными докладами и воркшопами на востребованные темы. Более подробная информация на сайте мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU