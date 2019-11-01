В ЕАО время сбора кедровых орехов решили прописать в законе

СЕГОДНЯ 07:24 2019-11-01T07:24:41+03:00

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В Еврейской автономии решили законодательно установить время сбора кедровых орехов. В частности нормативно-правовой документ касается собирательства плодов кедровой сосны. Проект закона уже внесли на обсуждение Законодательного собрания области.

- Авторы инициативы предлагают установить срок сбора плодов сосны кедровой корейской с 1 ноября по 31 марта. Также законопроект содержит норму о том, что добывать орех можно исключительно приспособлениями, не наносящими вред дереву, - прокомментировали в Заксобрании ЕАО.

Предпосылкой к разработке законопроекта стал массовый сбор зеленых шишек кедровой сосны, который наблюдают в последние годы. Как результат, в лесхозах не могут собрать семенной фонд, а это уже ставит под угрозу воспроизводство лесов и лесоразведение.

Сейчас в законе не указаны сроки заготовительной кампании, значит привлечь сборщиков ореха к административной ответственности нельзя. К слову, собирательством занимаются не только жители области, но и гости из Приморья, Хабаровского края и Забайкалья. Промышляют сбором и граждане Китая.

Голосование по законопроекту состоится сегодня, 1 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU