В Хабаровске экипаж самолета «спасался» от пьяного пассажира

СЕГОДНЯ 06:22 2019-11-01T06:50:55+03:00

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В Хабаровске на борт самолета не пустили пьяного пассажира. О странном мужчине диспетчер службы авиационной безопасности сообщил сотрудникам транспортной полиции. Предварительно известно, что воздушное судно должно было вылететь из краевого центра в Москву. Однако до столицы этот человек не добрался, зато вполне благополучно его доставили в дежурную часть.

Как отметили в пресс-службе УТ МВД России по ДФО, не допустил пьяного пассажира до полета командир воздушного судна. Потом нарушителя спокойствия сняли с рейса. Позже экспертиза подтвердила наличие алкоголя в крови мужчины. Закончилось все тем, что пассажира привлекли к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии опьянения.

Жителей и гостей города, планирующих отъезд или отлет, убедительно просят воздержаться от употребления спиртных напитков. Пожалуйста, уважайте других людей, их право на спокойное время препровождение в поездке или полете.

ИСТОЧНИК KP.RU