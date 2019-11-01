2019-11-01T07:56:16+03:00
Происшествия

Под Хабаровском машина вылетела с дороги от удара другой иномаркой

Среди пострадавших водитель одного авто и пассажир другого
Александр ШТААЛЬ
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Под Хабаровском машина вылетела с дороги от удара другой иномаркойПод Хабаровском машина вылетела с дороги от удара другой иномаркойФото: УМВД России по Хабаровскому краю
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Утром 1 ноября на автотрассе «Хабаровск-село Мичуринское-село Федоровка-село Смирновка – село Галкино» столкнулись две машины. По основной версии, машина N March двигалась в сторону Смирновки, в районе 24 километра иномарка оказалась на полосе встречного движения. В этот момент навстречу ехала машина Daihatsu Terios, в которую врезался автомобиль. В итоге одна из иномарок оказалась за пределами трассы.

Как отметили в краевой Госавтоинспекции, в аварии пострадали водитель второй машины и пассажир, ехавший в автомобиле N March. Им понадобилась медицинская помощь.

Автолюбителей в крае убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения. Пожалуйста, уважайте других участников движения. Помните, маленькая ошибка может стать причиной большой трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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