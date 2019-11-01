Под Хабаровском машина вылетела с дороги от удара другой иномаркой
Утром 1 ноября на автотрассе «Хабаровск-село Мичуринское-село Федоровка-село Смирновка – село Галкино» столкнулись две машины. По основной версии, машина N March двигалась в сторону Смирновки, в районе 24 километра иномарка оказалась на полосе встречного движения. В этот момент навстречу ехала машина Daihatsu Terios, в которую врезался автомобиль. В итоге одна из иномарок оказалась за пределами трассы.
Как отметили в краевой Госавтоинспекции, в аварии пострадали водитель второй машины и пассажир, ехавший в автомобиле N March. Им понадобилась медицинская помощь.
Автолюбителей в крае убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения. Пожалуйста, уважайте других участников движения. Помните, маленькая ошибка может стать причиной большой трагедии.
ИСТОЧНИК KP.RU