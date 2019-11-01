СЕГОДНЯ 08:18 2019-11-01T10:52:38+03:00

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Постановку хабаровского ТЮЗа номинировали на премию «Золотая маска». Речь идет о спектакле «Мария и я». Об этом сообщили в краевом министерстве культуры. Отметим также, что в лонг-лист фестиваля вошли спектакли краевого музыкального театра и театра кукол.

Спектакль «Мария и я» номинировали в конкурсной программе «Эксперимент». Его поставил по одноименному графическому роману Мигеля Гаярдо режиссер Иван Куркин. Автор концепции и художник-постановщик Анна Мартыненко. Постановка создана на основе биографической истории Марии, 12-летней дочери автора с диагнозом «аутизм».

Премьера спектакля прошла в декабре 2018 года. В том же году хабаровский ТЮЗ получил специальную премию «За тонкое и сценически выразительное прочтение повести Льва Толстого «Детство» средствами целостного актерского ансамбля».

ИСТОЧНИК KP.RU