Постановку хабаровского ТЮЗа номинировали на премию «Золотая маска»
Постановку хабаровского ТЮЗа номинировали на премию «Золотая маска». Речь идет о спектакле «Мария и я». Об этом сообщили в краевом министерстве культуры. Отметим также, что в лонг-лист фестиваля вошли спектакли краевого музыкального театра и театра кукол.
Спектакль «Мария и я» номинировали в конкурсной программе «Эксперимент». Его поставил по одноименному графическому роману Мигеля Гаярдо режиссер Иван Куркин. Автор концепции и художник-постановщик Анна Мартыненко. Постановка создана на основе биографической истории Марии, 12-летней дочери автора с диагнозом «аутизм».
Премьера спектакля прошла в декабре 2018 года. В том же году хабаровский ТЮЗ получил специальную премию «За тонкое и сценически выразительное прочтение повести Льва Толстого «Детство» средствами целостного актерского ансамбля».
ИСТОЧНИК KP.RU