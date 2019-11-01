СЕГОДНЯ 09:21 2019-11-01T10:51:21+03:00

Журналисты и общественники в Еврейской автономии отправились в СИЗО ФОТО: УФСИН России по ЕАО

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В СИЗО-1 в Еврейской автономии решили устроить День открытых дверей. Мероприятие провели с участием представителей органов исполнительной власти региона, территориальных органов МВД, ФСБ, МЧС, Росгвардии, прокуратуры, Уполномоченного по правам человека в ЕАО. Также присутствовали члены областной Общественной наблюдательной комиссии и журналисты.

- Это мероприятие устроили в День работников следственных изоляторов и тюрем. Цель его - показать, как работает исправительное учреждение. Началось все с построения личного состава СИЗО №1 и официальных поздравлений с праздником от вышестоящего руководства и приглашенных гостей, - рассказали в пресс-службе УФСИН России по ЕАО.

Потом для гостей устроили экскурсию по режимному объекту. Посетители своими глазами увидели рабочие кабинеты, столовую, футбольное поле, спортивный и тренажерный залы, стрелковый тир для занятия боевой и служебной подготовкой. Также визитерам рассказали, в каких условиях содержатся подследственные, и о системе видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU