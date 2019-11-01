Наркокурьер перевозил наркотики из ЕАО в Хабаровск рейсовым автобусом

СЕГОДНЯ 09:48 2019-11-01T09:48:30+03:00

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Полицейские в Хабаровске получили сообщение о том, что некий житель ЕАО перевозит наркотики в краевую столицу. «Сигнал» проверили, факт подтвердился. Фигуранта удалось задержать, когда он ехал рейсовым автобусом по трассе «Чита-Хабаровск».

- Транспорт остановили, началась проверка. Один из пассажиров заметно нервничал, вел себя агрессивно. При обыске в его ручной клади нашли четыре шприца с неизвестным веществом и мешок с растительной массой. Экспертиза подтвердила, что это марихуана весом более 440 граммов и гашишное масло весом порядка 600 граммов, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Фигуранта проводили в отдел полиции для дальнейших разбирательств. В прошлом его уже судили за хранение наркотических средств. В свое оправдание задержанный рассказал, что в Хабаровск ехал на заработки, а наркотики взял с целью употребить их самостоятельно. В отношении 40-летнего пассажира возбудили и расследуют уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU