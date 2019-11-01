2019-11-01T10:49:31+03:00
Общество

Под Хабаровском от свалки очистили территорию возле птицефабрики

Горы мусора обнаружили во время рейда в июне этого года
Ольга КИВА
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Под Хабаровском от свалки очистили территорию возле птицефабрикиПод Хабаровском от свалки очистили территорию возле птицефабрикиФото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО
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Под Хабаровском ликвидировали незаконную свалку. Мусор продолжительное время копился на территории рядом с птицефабрикой имени 50-летия Октября. Однажды его обнаружили инспекторы регионального управления Россельхознадзора. По итогу проверки выяснили, что захламлен в общей сложности 951 квадратный метр.

Как отметили в пресс- службе ведомства, землевладельцу выдали предостережение с требованием устранить недочет. Также собственнику дали время для выполнения этой работы. По истечении определенного срока проверяющие вновь пришли на участок.

Представителям закона осталось только зафиксировать, что их требования, выписанные ранее, выпонили Фото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО

Представителям закона осталось только зафиксировать, что их требования, выписанные ранее, выпонилиФото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО

Представителям закона осталось только зафиксировать, что их требования, выписанные ранее, были полностью выполнены. Землевладелец полностью ликвидировал свалку. Также на дороге, ведущей к месту уже бывшей свалки, установили шлагбаум, чтобы в дальнейшем предотвратить складирование мусора на сельхозземлях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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