Мэр Биробиджана пообещал отдать свою прибавку к зарплате на «Лучших учителей»

СЕГОДНЯ 11:57 2019-11-01T11:57:52+03:00

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В Биробиджане не утихают споры по поводу увеличения заработной платы градоначальника. Напомним, ранее заместитель главы мэрии города по экономике и финансам – начальник финансового управления Ян Аблов объяснил, почему эта процедура законна. Однако на очередном заседании Гордумы опять начались жаркие споры на эту тему.

- Мнения участников собрания разделились, но большинством голосов проекты документов все же приняли. При этом Александр Головатый сразу объяснил, куда планирует потратить прибавку к своей зарплате, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Со слов градоначальника, деньги будут переданы на создание призового фонда для конкурса на звание Лучшего учителя года в городе. Отметим, что примеру главы городской администрации последовал и председатель Гордумы Артем Куликов. Он также собирается отдать деньги на благотворительность.

ИСТОЧНИК KP.RU