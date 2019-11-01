2019-11-01T11:57:52+03:00
Общество

Мэр Биробиджана пообещал отдать свою прибавку к зарплате на «Лучших учителей»

Его примеру последовал и председатель городской Думы
Ольга КИВА
Поделиться:
Мэр Биробиджана пообещал отдать свою прибавку к зарплате на «Лучших учителей»Мэр Биробиджана пообещал отдать свою прибавку к зарплате на «Лучших учителей»Фото: администрация Биробиджана
Изменить размер текста:

В Биробиджане не утихают споры по поводу увеличения заработной платы градоначальника. Напомним, ранее заместитель главы мэрии города по экономике и финансам – начальник финансового управления Ян Аблов объяснил, почему эта процедура законна. Однако на очередном заседании Гордумы опять начались жаркие споры на эту тему.

- Мнения участников собрания разделились, но большинством голосов проекты документов все же приняли. При этом Александр Головатый сразу объяснил, куда планирует потратить прибавку к своей зарплате, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Со слов градоначальника, деньги будут переданы на создание призового фонда для конкурса на звание Лучшего учителя года в городе. Отметим, что примеру главы городской администрации последовал и председатель Гордумы Артем Куликов. Он также собирается отдать деньги на благотворительность.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Изменилось расписание автобуса, следующего рейсом «село Лидога-село Троицкое-Хабаровск»
Под Хабаровском от свалки очистили территорию возле птицефабрики
Наркокурьер перевозил наркотики из ЕАО в Хабаровск рейсовым автобусом
Журналисты и общественники в Еврейской автономии отправились в СИЗО
В Минстрое России указали мэру Хабаровска на неугодные павильоны
Постановку хабаровского ТЮЗа номинировали на премию «Золотая маска»
Под Хабаровском машина вылетела с дороги от удара другой иномарки
В ЕАО время сбора кедровых орехов решили прописать в законе
It-специалисты в Хабаровске впервые соберутся на фестиваль технологий
В Хабаровске экипаж самолета «спасался» от пьяного пассажира
Пьяный водитель сбил идущего по дороге пешехода в Хабаровске
На реке Хор в Хабаровском крае ищут пропавшего рыбака
В Хабаровске для юных экологов обустроят «зебру» и тротуар
В заказнике Хабаровского края нашли две стоянки браконьеров
Аферисты звонят жителям Хабаровского края и представляются следователями
В Биробиджанской таможне изменили график работы
Комсомольчанин раскрыл секрет своих несуществующих водительских прав
Военные дезинфекторы обезопасили Комсомольск после паводка
В Комсомольске через год откроют дворец единоборств и спортивный центр
Погода в Хабаровске на 1 ноября 2019 года: днем до +6, без существенных осадков