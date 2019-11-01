В Минстрое России указали мэру Хабаровска на неугодные павильоны

СЕГОДНЯ 08:51 2019-11-01T10:48:34+03:00

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В Хабаровский край приехали представители Минстроя России. Цель высокопоставленных гостей – проверить, как реализуют нацпроект «Жилье и городская среда» в регионе. В Хабаровске они увидели, как в рамках программы преображают город.

- Гостям показали сквер «Стрелка», расположенный на Матвеевском шоссе в микрорайоне Авиагородок, территорию рядом со зданием школы №23 по улице Карла Маркса. Эти объекты для благоустройства выбрали сами горожане путем голосования, - рассказали в краевом министерстве ЖКХ.

Отметим, что в дизайн-проектах по обновлению скверов предусмотрели пешеходные дорожки, ограждения и освещение, озеленение, установку малых архитектурных форм, детских игровых и спортивных площадок, а также реконструкцию остановок общественного транспорта. Большую часть запланированных работ уже выполнили.

Максим Егоров, заместитель главы Минстроя России отметил, что на первый взгляд все выглядит хорошо. Однако замечание в адрес мэра Хабаровска он все же сделал. Глава ведомства считает, что нужно перенести торговые павильоны с остановок в городе. Они портят вид благоустраиваемых пространств и не соответствуют современным мировым тенденциям.

ИСТОЧНИК KP.RU