В Минстрое России указали мэру Хабаровска на неугодные павильоны
В Хабаровский край приехали представители Минстроя России. Цель высокопоставленных гостей – проверить, как реализуют нацпроект «Жилье и городская среда» в регионе. В Хабаровске они увидели, как в рамках программы преображают город.
- Гостям показали сквер «Стрелка», расположенный на Матвеевском шоссе в микрорайоне Авиагородок, территорию рядом со зданием школы №23 по улице Карла Маркса. Эти объекты для благоустройства выбрали сами горожане путем голосования, - рассказали в краевом министерстве ЖКХ.
Отметим, что в дизайн-проектах по обновлению скверов предусмотрели пешеходные дорожки, ограждения и освещение, озеленение, установку малых архитектурных форм, детских игровых и спортивных площадок, а также реконструкцию остановок общественного транспорта. Большую часть запланированных работ уже выполнили.
Максим Егоров, заместитель главы Минстроя России отметил, что на первый взгляд все выглядит хорошо. Однако замечание в адрес мэра Хабаровска он все же сделал. Глава ведомства считает, что нужно перенести торговые павильоны с остановок в городе. Они портят вид благоустраиваемых пространств и не соответствуют современным мировым тенденциям.
ИСТОЧНИК KP.RU