Изменилось расписание автобуса, следующего рейсом «село Лидога-село Троицкое-Хабаровск»

СЕГОДНЯ 13:22 2019-11-01T13:22:26+03:00

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Расписание автобуса №226а, следующего рейсом «село Лидога-село Троицкое-Хабаровск» изменили. Корректировки внесли по просьбе самих жителей краевой столицы. Об этом сообщили в краевом министерстве транспорта и дорожного хозяйства. Новое расписание опубликовали на сайте ведомства.

Более подробную информацию можно получить у диспетчера компании-перевозчика по телефону 8-984-286-07-41. Также ответы на вопросы готовы дать по телефону диспетчера автовокзала по телефону 46-77-80.

Отметим, также изменилась стоимость проезда на межмуниципальных маршрутах по нерегулируемым тарифам № 111а, 114а, 115а. Новые правила начнут действовать с 10 ноября 2019 года. К слову, в последний раз цену на проезд корректировали в 2017 году.

Жителей края просят учитывать вышеуказанную информацию при планировании поездок.

ИСТОЧНИК KP.RU