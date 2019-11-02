2019-11-02T10:35:07+03:00
Общество

В Биробиджане у матери, постоянно меняющей квартиры, забрали детей

Последнее место жительство было в очень плохом состоянии
Александр ШТААЛЬ
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В Биробиджане у матери, постоянно меняющей квартиры, забрали детейВ Биробиджане у матери, постоянно меняющей квартиры, забрали детейФото: администрация Биробиджана
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В Биробиджане провели рейд по семьям, которые состоят на профилактическом учете. Внимание уделили жителям частной и многоэтажной застройки в микрорайонах «Сопка», «9-й км Биршоссе», «Биробиджан-2», а также в центральной части города.

- Такие рейды проводят внезапно, чтобы можно было реально оценить обстановку в семье. Надо сказать, что в этот раз все родители, бабушки, дедушки, с которыми встречались, были трезвы, дети накормлены, находятся в теплом помещении, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Однако одна молодая мама все-таки не оправдала надежд. У нее трое детей, она не работает, постоянно переезжает с одной съемной квартиры на другую. Несовершеннолетних у женщины изъяли. Она приходила на комиссии, плакала, просила отдать ей детей, обещала исправиться. Увы, проверка показала, что выполнять последнее условие она не стремится. Очередной дом, который она снимает, обесточен, в комнатах беспорядок.

Отметим, что у родителей, отказавшихся от вредных привычек и занимающихся своими детьми, есть шанс сойти с учета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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