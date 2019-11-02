2019-11-02T02:53:04+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 2 ноября 2019 года: днем до +6, без существенных осадков

Сегодня в крае преимущественно без осадков
Петр САМСОНОВ
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Погода в Хабаровске на 2 ноября 2019 года: днем до +6, без существенных осадковПогода в Хабаровске на 2 ноября 2019 года: днем до +6, без существенных осадковФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
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В Биробиджане без существенных осадков. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Ночью +1-1. Днем +4+6.

В Хабаровске без существенных осадков. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Ночью +1-1. Днем +4+6.

В Бикине утром небольшой дождь. Ветер западный 8-13 метров в секунду. Ночью +1-1. Днем +5+7.

В Советской Гавани и Ванино небольшой дождь. Ветер северо-западный 15-20 метров в секунду. Ночью 0+2. Днем +6+8.

В Комсомольске-на-Амуре преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Ночью 0-2. Днем +5+7.

В Чегдомыне преимущественно без садков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью -3-5. Днем +1+3

В Николаевске-на-Амуре небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ветер западный 9-14 метров в секунду. Ночью +1-1. Днем +3+5.

В Охотске осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ветер северо-восточный 9-14 метров в секунду. Ночью +1-1. Днем +2+4.

ИСТОЧНИК KP.RU

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