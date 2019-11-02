Женщина в ЕАО стала жертвой краснодарских лжеполицейских
В отдел полиции города Биробиджана обратилась женщина. Она рассказала полицейским, что ей на телефон позвонил неизвестный, представившись работником правоохранительных органов, попросил в связи с какой-то проверкой, подъехать к нему в офис для подписания документов, - сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
Приехав в указанное место, женщина выяснила, что ей никто из сотрудников не звонил. Она поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.
Одна подозрительная особенность, которая не насторожила женщину - после того как женщина уже поспешила на встречу, ей вновь позвонил неизвестный и попросил купить дорогого алкоголя, позже передумав, попросил положить на телефон 5000 рублей. Казалось бы после таких просьб можно отрезвится умом и понять, что это не полиция, но женщина не сделала необходимые выводы и выполнила все требования преступников.
Полицейские установили, что звонок был осуществлен с телефонного номера, зарегистрированного в Краснодарском крае.
По данному факту возбуждено уголовное дело
В настоящее время полицейские проводят мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU