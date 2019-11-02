Женщина в ЕАО стала жертвой краснодарских лжеполицейских

СЕГОДНЯ 04:36 2019-11-02T05:53:58+03:00

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В отдел полиции города Биробиджана обратилась женщина. Она рассказала полицейским, что ей на телефон позвонил неизвестный, представившись работником правоохранительных органов, попросил в связи с какой-то проверкой, подъехать к нему в офис для подписания документов, - сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

Приехав в указанное место, женщина выяснила, что ей никто из сотрудников не звонил. Она поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

Одна подозрительная особенность, которая не насторожила женщину - после того как женщина уже поспешила на встречу, ей вновь позвонил неизвестный и попросил купить дорогого алкоголя, позже передумав, попросил положить на телефон 5000 рублей. Казалось бы после таких просьб можно отрезвится умом и понять, что это не полиция, но женщина не сделала необходимые выводы и выполнила все требования преступников.

Полицейские установили, что звонок был осуществлен с телефонного номера, зарегистрированного в Краснодарском крае.

По данному факту возбуждено уголовное дело

В настоящее время полицейские проводят мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU