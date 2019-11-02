СЕГОДНЯ 05:47 2019-11-02T05:47:36+03:00

В Музыкальном театре откроется выставка об истории развития театрального искусства в Хабаровском крае Фото:Хабаровский краевой музыкальный театр

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Хабаровский краевой музыкальный театр совместно с Государственным архивом Хабаровского края подготовил выставку об истории развития профессиональных театров на Дальнем Востоке.

На выставке можно будет ознакомится архивными документами, фотографии, театральные афиши из фондов архива всех театров Хабаровска и Хабаровского края.

Особый интерес на выставке представляет стенд Хабаровского музыкального театра – старейшее профессионального театра на Дальнем Востоке (в те годы – «Пролетарский коллектив артистов комической оперы). История главного музыкального театра региона представлена уникальными архивными документами, начиная с первых сообщений в газете «Тихоокеанская звезда» о премьере первого спектакля – оперетты И. Кальмана «Сильва» (в 1926 году) и заканчивая сообщениями о вручении Национальной театральной премии «Золотая маска» за мюзикл «Самолет Вани Чонкина» (в 2008 году).

Выставка будет работать до декабря и станет своеобразным заключительным мероприятиям в программе Года театра, объявленного в России к проведению в 2019 году.

Открытие выставки состоится 1 ноября 2019 года в 17:30 в главном зрительском фойе Хабаровского музыкального театра перед началом планового спектакля «Корсиканка».

ИСТОЧНИК KP.RU