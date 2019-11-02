В Хабаровск пройдет всероссийская акция «Ночь искусств»

СЕГОДНЯ 07:33 2019-11-02T09:06:35+03:00

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3 ноября в преддверии Дня народного единства, который в нашей стране отмечают 4 ноября, подарит хабаровчанам дополнительный выходной и массу развлекательных и познавательных мероприятий. Главным культурным событием станет акция «Ночь искусств», к которой присоединятся все музеи.

В частности, в программе Гродековского музея перформансы от артистов ТЮЗа «МИМО». Кураторская экскурсии по выставке «Коллекционируя Россию. Конечно все смогут попасть в затаенные уголки музея и открыть для себя много нового. Лекция «Коллективное бессознательное. Агитация в текстиле». Лекция «Авангард в текстиле: конструктив, функционал, целесообразность».

Также традиционно пройдут мастерская графики: изучаем выразительные средства графики и осваиваем разные приемы и техники. Постановки и зарисовки плейбек-театра «Рыжий Ч» и Хабаровского краевого театра кукол, в которых задействованы зрители. Эмоциональная разгрузка гарантирована.

Интерактивная зона «Авангардореализм»: оживляем персонажей знаменитых картин, фиксируем процесс. Мастер-классы: аппликация, рисунок, смешанная техника, набойка по ткани, лепка из глины, создание подвижных кукол, бумагопластика, коллаж и др. И многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU