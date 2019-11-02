В Хабаровском крае таксисты жалуются на несправедливость со стороны властей

СЕГОДНЯ 09:07 2019-11-02T09:17:36+03:00

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Таксисты в Хабаровском крае возмущены тем, что им не дают работать, и подозревают, что власти намеренно, по непонятным причинам пытаются уничтожить легально работающих перевозчиков. Штрафы за незначительные нарушения, вроде забытого путевого листа, обходятся таксистам в месячный заработок, передаёт корреспондент

- Таксистов-нелегалов находят во время рейдов комитета совместно с автоинспекторами и общественниками. Проверяющие обращают внимание на наличие у такси опознавательных фонарей и «шашечек», у водителей – оформленных путевых листов и диагностических карт техосмотра. Незначительное нарушение вроде забытого путевого листа обходится водителю в огромные суммы — от 30 до 120 тыс. Для большинства таксистов это заработок одного, а то и двух месяцев, - рассказал Александр Садков председатель Дальневосточной ассоциации такси.

Однако ранее такие же жесткие по мнению таксистов меры, не мешали перевозчикам множить армию водителей. В этом году в Хабаровском крае таксисты активнее стали получать разрешения на перевозку пассажиров. То есть бизнес множится и растет?

Так, в регионе сегодня легально работают 2648 машин. Транспорт принадлежит 42 юридическим лицам и 730 частным предпринимателям. Таксисты, у которых нет не специального разрешения, вынуждены платить штрафы.

Сегодня пассажиры самостоятельно могут проверить информацию о легально работающих в крае автомобилях такси. Реестр опубликован на сайте комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU