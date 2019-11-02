2019-11-02T09:17:36+03:00
Общество

В Хабаровском крае таксисты жалуются на несправедливость со стороны властей

Таксистов останавливают и выписывают штрафы на внушительные суммы
Петр САМСОНОВ
Поделиться:
В Хабаровском крае таксисты жалуются на несправедливость со стороны властейВ Хабаровском крае таксисты жалуются на несправедливость со стороны властей
Изменить размер текста:

Таксисты в Хабаровском крае возмущены тем, что им не дают работать, и подозревают, что власти намеренно, по непонятным причинам пытаются уничтожить легально работающих перевозчиков. Штрафы за незначительные нарушения, вроде забытого путевого листа, обходятся таксистам в месячный заработок, передаёт корреспондент

- Таксистов-нелегалов находят во время рейдов комитета совместно с автоинспекторами и общественниками. Проверяющие обращают внимание на наличие у такси опознавательных фонарей и «шашечек», у водителей – оформленных путевых листов и диагностических карт техосмотра. Незначительное нарушение вроде забытого путевого листа обходится водителю в огромные суммы — от 30 до 120 тыс. Для большинства таксистов это заработок одного, а то и двух месяцев, - рассказал Александр Садков председатель Дальневосточной ассоциации такси.

Однако ранее такие же жесткие по мнению таксистов меры, не мешали перевозчикам множить армию водителей. В этом году в Хабаровском крае таксисты активнее стали получать разрешения на перевозку пассажиров. То есть бизнес множится и растет?

Так, в регионе сегодня легально работают 2648 машин. Транспорт принадлежит 42 юридическим лицам и 730 частным предпринимателям. Таксисты, у которых нет не специального разрешения, вынуждены платить штрафы.

Сегодня пассажиры самостоятельно могут проверить информацию о легально работающих в крае автомобилях такси. Реестр опубликован на сайте комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Биробиджане у матери, постоянно меняющей квартиры, забрали детей
В Хабаровск пройдет всероссийская акция «Ночь искусств»
В Музыкальном театре откроется выставка об истории развития театрального искусства в Хабаровском крае
Женщина в ЕАО стала жертвой краснодарских лжеполицейских
Погода в Хабаровске на 2 ноября 2019 года: днем до +6, без существенных осадков
Изменилось расписание автобуса, следующего рейсом «село Лидога-село Троицкое-Хабаровск»
Мэр Биробиджана пообещал отдать свою прибавку к зарплате на «Лучших учителей»
Под Хабаровском от свалки очистили территорию возле птицефабрики
Наркокурьер перевозил наркотики из ЕАО в Хабаровск рейсовым автобусом
Журналисты и общественники в Еврейской автономии отправились в СИЗО
В Минстрое России указали мэру Хабаровска на неугодные павильоны
Постановку хабаровского ТЮЗа номинировали на премию «Золотая маска»
Под Хабаровском машина вылетела с дороги от удара другой иномарки
В ЕАО время сбора кедровых орехов решили прописать в законе
It-специалисты в Хабаровске впервые соберутся на фестиваль технологий
В Хабаровске экипаж самолета «спасался» от пьяного пассажира
Пьяный водитель сбил идущего по дороге пешехода в Хабаровске
На реке Хор в Хабаровском крае ищут пропавшего рыбака
В Хабаровске для юных экологов обустроят «зебру» и тротуар
В заказнике Хабаровского края нашли две стоянки браконьеров
Аферисты звонят жителям Хабаровского края и представляются следователями
В Биробиджанской таможне изменили график работы
Комсомольчанин раскрыл секрет своих несуществующих водительских прав
Военные дезинфекторы обезопасили Комсомольск после паводка
В Комсомольске через год откроют дворец единоборств и спортивный центр
Погода в Хабаровске на 1 ноября 2019 года: днем до +6, без существенных осадков