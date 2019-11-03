Погода в Хабаровске на 3 ноября 2019 года: днем до +5, без осадков
В Биробиджане без осадков. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Ночью -5-7. Днем +3+5.
В Хабаровске без осадков. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Ночью -4-6. Днем +3+5.
В Бикине без осадков. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Ночью -3-5. Днем +3+5.
В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер северо-западный 15-20 метров в секунду. Ночью 0-2. Днем +2+4.
В Комсомольске-на-Амуре преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -3-5. Днем +1+3.
В Чегдомыне без садков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -10-12. Днем 0-2
В Николаевске-на-Амуре мокрый снег. Ветер северо-западный 18-23 метров в секунду. Ночью 0-2. Днем 0+2.
В Охотске небольшой снег с дождем. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью 0+2. Днем +1+3.
ИСТОЧНИК KP.RU