СЕГОДНЯ 02:29 2019-11-03T02:29:45+03:00

Погода в Хабаровске на 3 ноября 2019 года: днем до +5, без осадков Фото: Ольга КИВА

Такая же погода будет и в столице Еврейской автономии

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В Биробиджане без осадков. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Ночью -5-7. Днем +3+5.

В Хабаровске без осадков. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Ночью -4-6. Днем +3+5.

В Бикине без осадков. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Ночью -3-5. Днем +3+5.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер северо-западный 15-20 метров в секунду. Ночью 0-2. Днем +2+4.

В Комсомольске-на-Амуре преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -3-5. Днем +1+3.

В Чегдомыне без садков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -10-12. Днем 0-2

В Николаевске-на-Амуре мокрый снег. Ветер северо-западный 18-23 метров в секунду. Ночью 0-2. Днем 0+2.

В Охотске небольшой снег с дождем. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью 0+2. Днем +1+3.

ИСТОЧНИК KP.RU