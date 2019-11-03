2019-11-03T04:01:00+03:00
Общество

Мэр Хабаровска попросил депутатов из Пусана вернуть авиакомпанию в город

Когда авиаперевозчик «Asiana Airlines» ушел с рынка, начался спад турпотока
Ольга КИВА
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Мэр Хабаровска попросил депутатов из Пусана вернуть авиакомпанию в городМэр Хабаровска попросил депутатов из Пусана вернуть авиакомпанию в городФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровск с деловым визитом прибыли депутаты западного округа южнокорейского города Пусан. Иностранные гости обсудили с мэром краевого центра возможное сотрудничество в области экономики, обменов и туризма.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, во время встречи Сергей Кравчук озвучил актуальную проблему. С его слов благодаря безвизовому режиму увеличился турпоток. Однако с уходом с рынка авиаперевозчика «Asiana Airlines» он заметно сократился. В администрации города высказали пожелание переломить эту ситуацию и активизировать туристические обмены.

В ответ депутаты из Кореи пообещали приложить все усилия, чтобы решить проблему. Они сообщили, что готовы обратиться к своему правительству с просьбой ввести прямой рейс между городами. Также визитеры предложили рассмотреть возможность обмена студенческими делегациями между городами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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