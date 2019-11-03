Туристы из Нижнего Новгорода покорили одну из высот заповедника в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 05:46 2019-11-03T07:22:29+03:00

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В заповеднике «Комсомольский» в Хабаровском крае организовали экскурсии для желающих подняться на гору Чоккеты. Это вторая по высоте возвышенность за этой территории, достигающая 789 метров. Экспедиции было две. Участники первой отправились в путь 12 октября, второй – 27 октября.

- Туристам предстояло пройти два километра. Это расстояние участники похода преодолели с трудом, были частые передышки. Однако финал стоил усилий – перед глазами открылся красивейший вид на юго-восточную часть охраняемой территории, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Первой группе туристов чуть было не помешал туман, участники второго похода в прямом смысле из осени пришли в зиму. К их проходу вершина уже была вся в снегу. Некоторые туристы под впечатлением первого похода решили отправиться во второй. Среди них были гости из Нижнего Новгорода.

ИСТОЧНИК KP.RU