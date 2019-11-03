Землевладелец в Комсомольске палкой проучил помощника по хозяйству
В Комсомольске -на- Амуре полицейские задержали подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. По предварительной информации, жертвой фигуранта стал его же помощник по хозяйству, он же просто знакомый.
Как отметили в пресс -службе УМВД России по Хабаровскому краю, 37-летний задержанный накануне неприятных событий приехал проверить свой приусадебный участок. Пока мужчина осматривал территорию, завязался неприятный разговор с приятелем, который позже перерос в конфликт. В итоге ссора закончилась тем, что фигурант нанес своему оппоненту несколько ударов палкой.
В отношении землевладельца возбудили и расследуют уголовное дело. Пока идут разбирательства, мужчина будет находиться на свободе, правда, под подпиской о невыезде. Дальнейшую судьбу подозреваемого решит суд.
ИСТОЧНИК KP.RU