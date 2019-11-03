Железнодорожники в Хабаровске ответили за небезопасность птиц и поездов

СЕГОДНЯ 08:31 2019-11-03T08:31:32+03:00

Во врем проверки выяснили, что на опорах и изоляторах линий электропередач, не было специальных птицезащитных устройств

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Прокурорскую проверку не прошла Хабаровская дистанция электроснабжения. Этот объект обследовали на предмет исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации транспорта при эксплуатации линий электропередач. По результату пришлось констатировать, что есть нарушения требований.

- Так, находящиеся на балансе предприятия железобетонные опоры и изоляторы линий электропередач, не оснащены специальными птицезащитными устройствами. Это в свою очередь может привести к тому, что пернатые непосредственно касаются к токонесущим проводам. Как результат, птицы гибнут, а в работе железной дороги могут возникать перебои. Также есть вероятность возникновения происшествий на транспорте, - рассказали в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

По итогу разбирательств начальнику дистанции внесли представление. Требования этого документа уде рассмотрели и выполнили, виновных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU