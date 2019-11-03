2019-11-03T10:04:12+03:00
Общество

Следователи в Хабаровске выясняют, почему пропавшая девочка отказывалась вернуться домой

Девочку искали полицейские и участники поискового движения
Александр ШТААЛЬ
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Следователи в Хабаровске выясняют, почему пропавшая девочка отказывалась вернуться домойСледователи в Хабаровске выясняют, почему пропавшая девочка отказывалась вернуться домойФото: Олег ЗОЛОТО
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В последний день октября, 31 числа в Хабаровске пропала 12-летняя девочка. Об этом тут же сообщили в полицию. Со слов близких стало понятно, что несовершеннолетняя и раньше надолго уходила из дома. К слову, пока девочку пытались найти, с ней разговаривали по телефону. Она же все время твердила, что не хочет возвращаться к родным.

В итоге вчера, 2 ноября, ее местонахождение удалось установить. Ребенка нашли. В поисках участвовали полицейские и участники поискового движения. Когда пропавшая все-же нашлась, ее передали в руки правоохранителей, - рассказали в пресс- службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

На сегодняшний день по факту случившегося проводят доследственную проверку. Представителям закона нужно выяснить все обстоятельства случившегося, провести комплекс профилактических мероприятий. По итогам разбирательств примут процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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