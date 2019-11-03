На реках Хор и Катен в Хабаровском крае ищут пропавших рыбаков

СЕГОДНЯ 10:57 2019-11-03T10:57:08+03:00

И в первом, и во втором случае поиски не дали результатов

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В Хабаровском крае одновременно на двух реках идут поиски пропавших рыбаков. Один мужчина пропал на реке Хор. О его исчезновении стало известно 30 октбяря. По основной версии его лодка опрокинулась в районе села Кондратьевка, сам пропавший предположительно утонул. Нарастающим итогом спасатели обследовали 15 квадратных километров береговой черты. Увы, пока найти рыбака не удалось.

- Второго человека ищут на реке Катен в районе поселка Долми. Он также в конце октября отправился на рыбалку и до настоящего времени не вернулся домой. В поисках задействовали шесть человек и автомобиль с лодкой, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Жителей края убедительно просят соблюдать правила безопасности при нахождении рядом с водоемами. Пожалуйста, отправляясь на рыбалку или в поход, заранее сообщите своим близким куда именно вы направляетесь и когда планируете вернуться.

ИСТОЧНИК KP.RU