2019-11-04T01:28:21+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 4 ноября 2019 года: минусовые температуры по всей территории региона

Метеорологическая зима торопится в Хабаровский край
Евгения МОЛОТОВА
Поделиться:
На всей территории края ночью зафиксированы минусовые температурыНа всей территории края ночью зафиксированы минусовые температурыФото: Евгения МОЛОТОВА
Изменить размер текста:

В Биробиджане солнечно, без осадков. Ветер западный, северо-западный 2-3 метра в секунду. Температура ночью -3. Днем +2. Во вторник туман и обложной снег.

В Хабаровске солнечно, без осадков. Ветер юго-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью -4-6. Днем +1+3. Уровень Амура 42 см. Температура воды 5,2 градуса. В течение двух суток ожидается спад уровня воды на 5-10 см.

В Бикине солнечно, без осадков. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду. Ночью -4. Днем до +3.

В Советской Гавани и Ванино облачно с прояснениями. Ветер северо-западный, 5-6 метров в секунду, порывы до 12 метров. Ночью 0. Днем +5.

В Комсомольске-на-Амуре облачно, обложной туман. Видимость менее 1 километра. Ветер южный, 2 метра в секунду. Ночью -5. Днем -1. Уровень Амура у Города Юности 45 см. В течение двух суток ожидается спад уровня воды на 5-10 см.

В Чегдомыне ясно, солнечно. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду. Ночью -14. Днем -4-9.

В Николаевске-на-Амуре облачно, обложной туман. Видимость менее 1 километра. Ветер северо-западный, 4 метра в секунду, порывы до 11 метров. Ночью -1. Днем +2. Уровень Амура в устье реки 170 см. Ледостав.

В Охотске облачно, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 3 метра в секунду. Ночью -2. Днем -1. Температура воды в Охотском море 2,6 градуса.

Минимальная температура наблюдалась этой ночью в в Тугуро-Чумиканском районе в Токо: -29. Максимальная в Николаевском районе в Джаорэе: +2 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Хабаровском районе пенсионерку выселили из дома по решению суда
Два ДТП с участием «Лексусов» произошли в Хабаровске за прошедшие сутки
Губернатор Хабаровского края уехал в Комсомольск с очередной инспекцией
Дорожники Хабаровского края встретят снегопады во всеоружии
Хотел сэкономить: Директор хабаровской дизайн-студии пойдет под суд за обман японцев
Жители Хабаровского края принимают поздравления с Днем народного единства от первых лиц
Суд в новом составе будет разбираться в уголовном деле бывшего губернатора ЕАО
На реках Хор и Катен в Хабаровском крае ищут пропавших рыбаков
Следователи в Хабаровске выясняют, почему пропавшая девочка отказывалась вернуться домой
Железнодорожники в Хабаровске ответили за небезопасность птиц и поездов
Землевладелец в Комсомольске палкой проучил помощника по хозяйству
Туристы из Нижнего Новгорода покорили одну из высот заповедника в Хабаровском крае
Мэр Хабаровска попросил депутатов из Пусана вернуть авиакомпанию в город
Погода в Хабаровске на 3 ноября 2019 года: днем до +5, без осадков
В Биробиджане у матери, постоянно меняющей квартиры, забрали детей
В Хабаровском крае таксисты жалуются на несправедливость со стороны властей
В Хабаровск пройдет всероссийская акция «Ночь искусств»
В Музыкальном театре откроется выставка об истории развития театрального искусства в Хабаровском крае
Женщина в ЕАО стала жертвой краснодарских лжеполицейских
Погода в Хабаровске на 2 ноября 2019 года: днем до +6, без существенных осадков
Изменилось расписание автобуса, следующего рейсом «село Лидога-село Троицкое-Хабаровск»