Погода в Хабаровске на 4 ноября 2019 года: минусовые температуры по всей территории региона

СЕГОДНЯ 01:28 2019-11-04T01:28:21+03:00

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В Биробиджане солнечно, без осадков. Ветер западный, северо-западный 2-3 метра в секунду. Температура ночью -3. Днем +2. Во вторник туман и обложной снег.

В Хабаровске солнечно, без осадков. Ветер юго-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью -4-6. Днем +1+3. Уровень Амура 42 см. Температура воды 5,2 градуса. В течение двух суток ожидается спад уровня воды на 5-10 см.

В Бикине солнечно, без осадков. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду. Ночью -4. Днем до +3.

В Советской Гавани и Ванино облачно с прояснениями. Ветер северо-западный, 5-6 метров в секунду, порывы до 12 метров. Ночью 0. Днем +5.

В Комсомольске-на-Амуре облачно, обложной туман. Видимость менее 1 километра. Ветер южный, 2 метра в секунду. Ночью -5. Днем -1. Уровень Амура у Города Юности 45 см. В течение двух суток ожидается спад уровня воды на 5-10 см.

В Чегдомыне ясно, солнечно. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду. Ночью -14. Днем -4-9.

В Николаевске-на-Амуре облачно, обложной туман. Видимость менее 1 километра. Ветер северо-западный, 4 метра в секунду, порывы до 11 метров. Ночью -1. Днем +2. Уровень Амура в устье реки 170 см. Ледостав.

В Охотске облачно, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 3 метра в секунду. Ночью -2. Днем -1. Температура воды в Охотском море 2,6 градуса.

Минимальная температура наблюдалась этой ночью в в Тугуро-Чумиканском районе в Токо: -29. Максимальная в Николаевском районе в Джаорэе: +2 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU