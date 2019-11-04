Хотел сэкономить: Директор хабаровской дизайн-студии пойдет под суд за обман японцев

СЕГОДНЯ 04:27 2019-11-04T05:37:36+03:00

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В 2016 году девелоперская компания из Японии обратилась в хабаровское дизайн-бюро и заключила с ним договор на поставку партии элитной итальянской и американской мебели на сумму более четырех миллионов рублей. Во избежание недопонимания, все нюансы, касающиеся вида и качества мебели, подробно прописали в договоре.

- Договор был заключен в интересах гражданки России, супруги одного из руководителей представительства в Японии, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю. – Российская фирма должна была поставить мебель для детской и игровой комнат, производства Италии, диван в гостиную, производства США и так далее. Всего 28 наименований.

Однако, предприимчивый бизнесмен решил поддержать отечественного производителя – заказал мебель у российской фирмы по скопированным с оригиналов эскизам. Вышло в два раза дешевле. Мебель изготовили и доставили. Однако, супруга посланника оказалась недовольна.

- Обвиняемый пытался уверить пострадавшую, что вся мебель фирменная, - отметили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю. – Однако, заказчица ему не поверила.

Женщину смутил запах формальдегида, исходящий от «фирменных» шкафов. К тому же, некоторые дверцы плохо открывались. Позже на одном из пуфиков обнаружилась надпись на русском языке, и все встало на свои места.

Директор компании свою вину не признал. Однако, прокуратурой собрана достаточная доказательная база, и дело передано в суд для рассмотрения по существу. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.5 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это действие повлекло причинение значительного ущерба».

ИСТОЧНИК KP.RU