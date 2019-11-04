Жители Хабаровского края принимают поздравления с Днем народного единства от первых лиц

СЕГОДНЯ 02:33 2019-11-04T05:38:28+03:00

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Поздравительные телеграммы пришли в адрес губернатора региона Сергей Фургала. Добрые пожелания главе региона и всем жителям выразили Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин.

- История России хранит множество примеров сплоченности граждан во имя защиты независимости страны от внешних угроз, - говорится в письме Валентины Матвиенко. - Бесценным наследием для россиян являются чувство духовной общности, уважение к ратным победам и трудовым свершениям предков. Желаю вам успехов во всех начинаниях, мира и благополучия.

В свою очередь, Вячеслав Володин также напомнил жителям края о богатой истории российского патриотизма, и необходимости укрепления духа единства.

Напомним, День народного единства, государственный праздник, который отмечается в России с 2005 года. Традиционно он считается нерабочим днем.

ИСТОЧНИК KP.RU