Жители Хабаровского края принимают поздравления с Днем народного единства от первых лиц
Поздравительные телеграммы пришли в адрес губернатора региона Сергей Фургала. Добрые пожелания главе региона и всем жителям выразили Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин.
- История России хранит множество примеров сплоченности граждан во имя защиты независимости страны от внешних угроз, - говорится в письме Валентины Матвиенко. - Бесценным наследием для россиян являются чувство духовной общности, уважение к ратным победам и трудовым свершениям предков. Желаю вам успехов во всех начинаниях, мира и благополучия.
В свою очередь, Вячеслав Володин также напомнил жителям края о богатой истории российского патриотизма, и необходимости укрепления духа единства.
Напомним, День народного единства, государственный праздник, который отмечается в России с 2005 года. Традиционно он считается нерабочим днем.
ИСТОЧНИК KP.RU