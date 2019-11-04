Дорожники Хабаровского края встретят снегопады во всеоружии

СЕГОДНЯ 05:55 2019-11-04T08:10:12+03:00

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ФКУ ДСД «Дальний Восток» завершило работы по подготовке к зиме вверенных ему объектов: федеральных автострад и прилегающей инфраструктуры. Об этом сообщили в Росавтодоре.

- Противогололедные материалы заготовлены в полном объеме, - отметили в учреждении. – Это песок, химические реагенты, песко-соляная смесь и жидкие реагенты. Для работ по расчистке автодорог федерального значения будет работать 497 единиц техники: КДМ, автогрейдеры, экскаваторы, бульдозеры, тракторы со снегоочистительным оборудованием, погрузчики и роторные снгегоочистители, оборудованной терминалами спутниковой навигации. На сегодняшний день весь парк машин приведен в готовность. Также подготовлены пескобазы, теплые стоянки для техники, отопительные системы помещений.

Диспетчерские пункты в ФКУ ДСД «Дальний Восток» и в подрядных организациях осуществляют работу в круглосуточном режиме, оперативная информация о производственной деятельности подрядных организаций, о состоянии проезжей части и конструктивных элементов дорог поступает ежедневно. Для связи с оперативными дежурными работают телефоны +7 (4212) 45-11-48, +7 (914) 548-58-84. Пользоваться ими можно круглосуточно.

ИСТОЧНИК KP.RU