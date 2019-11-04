Губернатор Хабаровского края уехал в Комсомольск с очередной инспекцией

СЕГОДНЯ 06:56 2019-11-04T08:10:51+03:00

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Сергей Фургал, человек деятельный. Да, и что греха таить, его присутствие оказывает поистине волшебное влияние на местных чиновников. Вот и сегодня, вместо того, чтобы как все жители региона отмечать государственный праздник, губернатор вылетел в Комсомольск.

План поездки рассчитан на три дня. Планируется посетить объекты, которые возводятся в рамках Долгосрочного плана развития Комсомольска-на-Амуре. Кроме того, губернатор проверит исполнение поручений по ряду спортивных объектов города, встретится с персоналом городской больницы и станции скорой помощи. Ранее в адрес главы региона от медиков поступили коллективные обращения.

Не избежит начальственного ока и здание межрайонного онкологического центра и многострадальная центральная набережная и, отремонтированные в рамках федерального проекта дороги.

Кроме того, глава региона примет участие в заседании общественного совета города Комсомольска-на-Амуре. Также губернатор Хабаровского края встретится с заместителем Генерального прокурора Российской Федерации Игорем Ткачёвым. Его визит в город Юности запланирован 6 ноября. В рамках рабочего визита состоится совещание по вопросам инженерной защиты территории г. Комсомольска-на-Амуре.

ИСТОЧНИК KP.RU