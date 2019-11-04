Два ДТП с участием «Лексусов» произошли в Хабаровске за прошедшие сутки

СЕГОДНЯ 07:38 2019-11-04T08:11:24+03:00

В одном из них пострадала малолетняя девочка, а в другом городское имущество

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Легенда о том, что водители дорогих иномарок не отличаются корректным вождением, получила очередное подтверждение. Сразу два дорожно-транспортных происшествия, виновниками которых стали водители «Лексусов», произошло в краевой столице за текущие сутки.

Воскресным днем молодая женщина на автомобиле этой марки двигалась по улице Шеронова, собираясь повернуть на Уссурийский бульвар, и не заметила двигавшийся ей на встречу универсал.

- По Шеронова ведутся ремонтные работы, она объезжала знак и начала маневр прямо перед моим капотом, - рассказал водитель универсала. – Шанса избежать столкновения у меня не было.

На заднем сидении Тойоты «Ипсум» находилась восьмилетняя внучка водителя. Несмотря на то, что девочка была пристегнута ремнем безопасности, ей все же потребовалась медицинская помощь – ребенок жаловался на боль в груди.

А вечером того же дня, водитель «Лексуса» двигаясь по улице Серышева в сторону автовокзала не заметил трамвай. Обошлось без жертв, пассажиров в трамвае не было, однако транспортные средства обоих оппонентов получили серьезные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU