В Хабаровском районе пенсионерку выселили из дома по решению суда

СЕГОДНЯ 08:54 2019-11-04T08:54:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Многодетная одинокая мать купила для себя и своих детей дом в селе Федоровка. Сумму – шестьсот тысяч внесла на счет продавца, зарегистрировала право собственности в Росреестре и собралась праздновать новоселье. Но, не тут-то было. Шестидесяти восьми летняя бывшая хозяйка отказалась съезжать. По собственным словам пенсионерки, она решила, что продешевила, и могла бы продать дом и подороже. А значит, вместо того, чтобы освободить чужую недвижимость будет искать покупателей побогаче.

Оставшаяся на улице с тремя детьми и без денег покупательница обратилась в суд с иском о выселении.

- Оценив обстоятельства дела, прокуратура пришла к выводу, что сделка заключена с соблюдением гражданского законодательства, — рассказала старший помощник прокурора Хабаровского района Наталья Васильева. – Судом требования истца были удовлетворены в полном объеме.

Соображения продавца о том, что покупательница ввела ее в заблуждение относительно стоимости недвижимости судом во внимание приняты не были.

ИСТОЧНИК KP.RU