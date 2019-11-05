2019-11-05T11:08:31+03:00
Общество

В Хабаровском районе пенсионерку выселили из дома по решению суда

Пожилая женщина не хотела освобождать жилплощадь в добровольном порядке
Евгения МОЛОТОВА
Поделиться:
Суд иск покупательницы удовлетворилСуд иск покупательницы удовлетворилФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Многодетная одинокая мать купила для себя и своих детей дом в селе Федоровка. Сумму – шестьсот тысяч внесла на счет продавца, зарегистрировала право собственности в Росреестре и собралась праздновать новоселье. Но, не тут-то было. Шестидесяти восьми летняя бывшая хозяйка отказалась съезжать. По собственным словам пенсионерки, она решила, что продешевила, и могла бы продать дом и подороже. А значит, вместо того, чтобы освободить чужую недвижимость будет искать покупателей побогаче.

Оставшаяся на улице с тремя детьми и без денег покупательница обратилась в суд с иском о выселении.

- Оценив обстоятельства дела, прокуратура пришла к выводу, что сделка заключена с соблюдением гражданского законодательства, — рассказала старший помощник прокурора Хабаровского района Наталья Васильева. – Судом требования истца были удовлетворены в полном объеме.

Соображения продавца о том, что покупательница ввела ее в заблуждение относительно стоимости недвижимости судом во внимание приняты не были.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Хабаровском крае заинтересовались мертвыми дикими кабанами
В Еврейской автономии продолжают борьбу с сорняковой экспансией
Врезалась в дерево и вывихнула палец автолюбительница в Хабаровске
В Еврейской автономии отремонтировали школу и Дом культуры
Губернатору Хабаровского края понравилось, как отремонтировали дороги в Комсомольске
ВТБ и ДОМ.РФ закрыли крупнейшую сделку на 95,7 миллиарда рублей
Судоводители в Хабаровском крае работают, несмотря на закрытую навигацию и штрафы
Нечистого на руку бухгалтера из Комсомольска обвиняют в растрате
ВТБ привлек на счета эскроу клиентов-физических лиц более 20 миллиардов рублей
Пассажир, водитель и световая опора пострадали в автоаварии в Хабаровске
Жители Хабаровского края вынуждены получать только половину зарплаты
В Хабаровском крае нашелся рыбак, пропавший на реке Катэн
Народными гуляньями отметили День народного единства в Хабаровском крае
Разница между смертностью и рождаемостью в Хабаровском крае все больше уходит в минус
В «огненном» сарае в ЕАО чуть заживо не сгорели животные
В Хабаровске ищут пропавшую 11-летнюю Викторию
«Черный зал» кинотеатра «Родина» в Биробиджане начал работать
У хабаровчанина конфисковали стратегически важный ресурс
Охранник шинного центра в Хабаровске прибрал к рукам доверенное ему имущество
На «Ночь в храме» отправились полтысячи хабаровчан
Спасатели из Комсомольска эвакуировали с реки замерзающего человека
Погода в Хабаровске на 5 ноября 2019 года: днем до -1, небольшой снег
В Комсомольске-на-Амуре пожарные спасли из огня мужчину
В Хабаровском районе пенсионерку выселили из дома по решению суда
Два ДТП с участием «Лексусов» произошли в Хабаровске за прошедшие сутки