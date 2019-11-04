2019-11-04T11:03:07+03:00
Происшествия

В Комсомольске-на-Амуре пожарные спасли из огня мужчину

Потерпевший доставлен во вторую городскую больницу
Евгения МОЛОТОВА
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Всего для ликвидации последствий пожара было задействовано 14 человек и 4 единицы техники.Всего для ликвидации последствий пожара было задействовано 14 человек и 4 единицы техники.
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Вечером третьего ноября в диспетчерскую пожарно-спасательной службы города Комсомольска-на-Амуре поступил звонок с информацией о возгорании в многоэтажном доме по улице Калинина. Оперативно прибывшие к девятиэтажке расчеты обнаружили, что пожар начался на первом этаже дома, в одной из квартир.

Газодымовая служба провела разведку, в ходе которой обнаружилось, что источник пожара – диван в одной из комнат трехкомнатной квартиры на первом этаже. Дверь в помещение была демонтирована с помощью бензоинструмента. Пожар локализован, а из жилья эвакуирован мужчина 1975 года рождения. На машине скорой помощи его отправили во вторую городскую больницу с предварительным диагнозом «отравление угарным газом».

Благодаря быстрым и профессиональным действиям пожарных возгорание было полностью ликвидировано через тридцать минут. Его площадь составила 1 кв. м. Всего для ликвидации последствий пожара было задействовано 14 человек и 4 единицы техники. Одной из возможных причин специалисты назвали курение в постели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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