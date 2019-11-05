2019-11-05T01:35:16+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 5 ноября 2019 года: днем до -1, небольшой снег

Зима постепенно вступает в свои права и радует нас снегом
Ольга КИВА
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Погода в Хабаровске на 5 ноября 2019 года: днем до -1, небольшой снегПогода в Хабаровске на 5 ноября 2019 года: днем до -1, небольшой снегФото: Ольга КИВА
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В Биробиджане снег. Ветер северо-западный 8-12 метров в секунду. Ночью -5-7. Днем 0+2.

В Хабаровске небольшие осадки преимущественно в виде снега. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Ночью -5-7. Днем +1-1.

В Бикине небольшой мокрый снег. Ветер западный 9-14 метров в секунду. Ночью -4-6. Днем +2+4.

В Советской Гавани и Ванино без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -1-3. Днем +5+7.

В Комсомольске-на-Амуре преимущественно без осадков. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Ночью -5-7. Днем +1+3.

В Чегдомыне снег. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Ночью -9-11. Днем -2-4

В Николаевске-на-Амуре преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -1-3. Днем +1+3.

В Охотске преимущественно без осадков. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью -4-6. Днем 0+2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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