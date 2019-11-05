2019-11-05T05:19:29+03:00
Общество

Спасатели из Комсомольска эвакуировали с реки замерзающего человека

На счастье пострадавшего поблизости оказался случайный прохожий, который и вызвал подмогу
Ольга КИВА
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Спасатели из Комсомольска эвакуировали с реки замерзающего человекаСпасатели из Комсомольска эвакуировали с реки замерзающего человекаФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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Спасатели из Комсомольска-на-Амуре эвакуировали с островка на реке Силинка мужчину, который почти замерз. На счастье пострадавшего рядом с местом происшествия оказался случайный прохожий - в том районе обычно безлюдно. Этот человек и вызвал подмогу. Сообщение в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило утром 4 ноября.

- По «сигналу» на помощь пострадавшему отправилась группа спасателей. Добираться до него пришлось, используя гидрокостюмы. Эвакуация прошла успешно, мужчину доставили на берег и передали его бригаде скорой помощи, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Как отметили участники спасательной операции, от холода мужчина уже не мог говорить, лишь издавал звуки, видимо, так просил о помощи. Пока не ясно, как он оказался на косе посреди реки и сколько там пролежал. Известно, что у пострадавшего сильно замерзли руки и ноги. Остается надеяться, что организм мужчины справится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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