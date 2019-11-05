На «Ночь в храме» отправились полтысячи хабаровчан

СЕГОДНЯ 02:12 2019-11-05T05:18:14+03:00

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В Хабаровске 3 ноября прошла акция «Ночь в храме». Желающих приглашали посетить Спасо-Преображенский кафедральный собор. В программе мероприятия были выставка «Алтарь и облачение», беседы со священниками, мастер-классы по церковному пению, каллиграфии, церковнославянскому языку, дети с удовольствием рисовали на детской станции.

- Перед началом акции провели молебен. Дальше гости посещали так называемые станции. Всего на это мероприятие пришло около 500 человек. Большинство из них хотели побывать на колокольне. Гостям также рассказали, что происходит на богослужении за Царскими вратами и историю священнических облачений, - рассказали в пресс-службе Хабаровской епархии.

В рамках акции в православном кафе «Две рыбы» устроили игры. Одна из них заключалась в том, чтобы объединиться в команды и отгадывать «церковные слова». Для посетителей приготовили вкусные угощения.

ИСТОЧНИК KP.RU