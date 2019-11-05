Охранник шинного центра в Хабаровске прибрал к рукам доверенное ему имущество
Руководитель шинного центра в Хабаровске вынужден был обратиться в полицию. В его компании случилась кража, сам пострадавший заявил, что с территории организации исчезли четыре автомобильных диска. Ущерб составил 16 тысяч рублей.
- После проверки инцидента выяснилось, что к краже причастен ранее не судимый 26-летний охранник этой же организации. Задержанный рассказал, что собирался продать похищенное, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
У фигуранта провели обыск. Результат – пропавшие автомобильные диски нашлись. Имущество уже вернули законному владельцу, а в отношении охранника возбудили уголовное дело по статье «Кража». За этот проступок максимально возможное наказание – это лишение свободы на срок до пяти лет. Окончательное решение примет суд. Пока фигурант находится на свободе под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU