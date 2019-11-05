2019-11-05T02:46:06+03:00
Происшествия

Охранник шинного центра в Хабаровске прибрал к рукам доверенное ему имущество

Мужчину обвиняют в краже автомобильных дисков
Александр ШТААЛЬ
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Охранник шинного центра в Хабаровске прибрал к рукам доверенное ему имуществоОхранник шинного центра в Хабаровске прибрал к рукам доверенное ему имуществоФото: Олег ЗОЛОТО
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Руководитель шинного центра в Хабаровске вынужден был обратиться в полицию. В его компании случилась кража, сам пострадавший заявил, что с территории организации исчезли четыре автомобильных диска. Ущерб составил 16 тысяч рублей.

- После проверки инцидента выяснилось, что к краже причастен ранее не судимый 26-летний охранник этой же организации. Задержанный рассказал, что собирался продать похищенное, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

У фигуранта провели обыск. Результат – пропавшие автомобильные диски нашлись. Имущество уже вернули законному владельцу, а в отношении охранника возбудили уголовное дело по статье «Кража». За этот проступок максимально возможное наказание – это лишение свободы на срок до пяти лет. Окончательное решение примет суд. Пока фигурант находится на свободе под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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