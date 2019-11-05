2019-11-05T05:16:36+03:00
Общество

У хабаровчанина конфисковали стратегически важный ресурс

У мужчины изъяли шкурки норок трех сортов
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
У хабаровчанина конфисковали стратегически важный ресурсУ хабаровчанина конфисковали стратегически важный ресурсФото: УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО
Изменить размер текста:

У жителя Хабаровска конфисковали стратегически важный ресурс, а именно шкурки норок трех сортов. Такого развития событий нарушитель, наверное, не ожидал. Однако ему пришлось смириться и распрощаться с имуществом.

Как отметили в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, мужчина незаконно перевез шкуры через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. За этот проступок в отношении мужчины и возбудили уголовное дело и привлекли его к ответственности.

Позже судебные приставы начали исполнительное производство. Логичным завершением разбирательства стало изъятие стратегически важного ресурса у горожанина и обращение его в доход государства. Имущество передали в Межрегиональное территориальное Управление Росимущества в Хабаровском крае и Еврейской автономной области для последующего распоряжения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Хабаровском крае нашелся рыбак, пропавший на реке Катен
Народными гуляньями отметили День народного единства в Хабаровском крае
Разница между смертностью и рождаемостью в Хабаровском крае все больше уходит в минус
В «огненном» сарае в ЕАО чуть заживо не сгорели животные
В Хабаровске ищут пропавшую 11-летнюю Викторию
«Черный зал» кинотеатра «Родина» в Биробиджане начал работать
Охранник шинного центра в Хабаровске прибрал к рукам доверенное ему имущество
На «Ночь в храме» отправились полтысячи хабаровчан
Спасатели из Комсомольска эвакуировали с реки замерзающего человека
Погода в Хабаровске на 5 ноября 2019 года: днем до -1, небольшой снег
В Комсомольске-на-Амуре пожарные спасли из огня мужчину
В Хабаровском районе пенсионерку выселили из дома по решению суда
Два ДТП с участием «Лексусов» произошли в Хабаровске за прошедшие сутки