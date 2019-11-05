СЕГОДНЯ 03:22 2019-11-05T05:16:36+03:00

У хабаровчанина конфисковали стратегически важный ресурс Фото: УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО

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У жителя Хабаровска конфисковали стратегически важный ресурс, а именно шкурки норок трех сортов. Такого развития событий нарушитель, наверное, не ожидал. Однако ему пришлось смириться и распрощаться с имуществом.

Как отметили в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, мужчина незаконно перевез шкуры через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. За этот проступок в отношении мужчины и возбудили уголовное дело и привлекли его к ответственности.

Позже судебные приставы начали исполнительное производство. Логичным завершением разбирательства стало изъятие стратегически важного ресурса у горожанина и обращение его в доход государства. Имущество передали в Межрегиональное территориальное Управление Росимущества в Хабаровском крае и Еврейской автономной области для последующего распоряжения.

ИСТОЧНИК KP.RU