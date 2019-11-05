2019-11-05T05:15:27+03:00
Общество

«Черный зал» кинотеатра «Родина» в Биробиджане начал работать

Ранее здесь проводили ремонт, устанавливали кресла и звукопоглощающие панели
Ольга КИВА
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«Черный зал» кинотеатра «Родина» в Биробиджане начал работать«Черный зал» кинотеатра «Родина» в Биробиджане начал работатьФото: администрация Биробиджана
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В Биробиджане открыли для зрителей «черный зал» кинотеатра «Родина». Накануне здесь проводили ремонтные работы. Так, в помещении установили звукопоглощающие панели, несколько кресел. Также навели лоск в самом зале и холле.

- Первые фильмы в обновленном зале кинозрители смогли увидеть на прошлой неделе, первого ноября. Посетителям показали новинки кинопроката «Семейка Адамс» и «Робо». Ленты рассчитаны в том числе и на несовершеннолетних зрителей в возрасте старше 6 и 12 лет, - рассказали в пресс- службе городской администрации. - Отметим, что цена билета осталась прежней. Стоимость варьируется в пределах от 170 до 270 рублей.

На сегодняшний день работы идут в «красном зале». Здесь устанавливают специальные панели. В ближайшее время двери и этого помещения откроются для посетителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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