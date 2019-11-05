В Хабаровске ищут пропавшую 11-летнюю Викторию

СЕГОДНЯ 04:27 2019-11-05T05:13:37+03:00

Девочка ушла из дома 3 ноября и до сих пор о ее местонахождении ничего не известно

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В Хабаровске ищут пропавшую 11-летнюю девочку - Викторию Боцманову. Предварительно известно, что юная горожанка в минувшее воскресенье, 3 ноября, ушла из дома, расположенного на улице Центральной, до сих пор о ее местонахождении ничего не известно.

Как сообщили в ДПСО «ЛигаСпас», несовершеннолетняя на вид ростом 165-170 сантиметров, глаза голубые, волосы светло- русые, телосложение худощавое. Из одежды на пропавшей девочке были темно- зеленый пуховик с капюшоном, темные джинсы, белые кроссовки с тремя черными полосками.

Юная горожанка в минувшее воскресенье, 3 ноября, ушла из дома и не вернулась ФОТО: ДПСО «ЛигаСпас»

К жителям города обращаются с просьбой. Если вы видели Викторию или знаете, где девочка может находиться, пожалуйста, сообщите об этом по телефону «112», 8-914-190-12-17 и 8-924-112-19-90. Любая информация может оказаться полезной. Убедительно просим, не оставайтесь в стороне от чужой беды, помогите найти девочку.

ИСТОЧНИК KP.RU